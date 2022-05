Inter, Perisic ai saluti: addio ai nerazzurri, ecco Conte e il Tottenham. Le ultime

Perisic è ad un passo dall'addio all'Inter, con il Tottenham che ha fiutato l'affare e sta per regalare a Conte uno dei suoi fedelissimi per la prossima stagione

Ivan Perisic è sempre più vicino al Tottenham . Stagione straordinaria con l' Inter di Simone Inzaghi , senza però essere riuscito a conquistare il secondo scudetto consecutivo. Nonostante questo, però, i fari di mezza Europa si sono accesi sul talento dell'esterno croato, specialmente oltre Manica. Diversi gli estimatori in Premier League dell'ex Bayern Monaco , tra cui Chelsea e Tottenham . Proprio gli Spurs sembrerebbero ad un passo dal piazzare il colpo Perisic che, in scadenza di contratto con l'Inter, non rinnoverà con i nerazzurri andando così a ritrovare Antonio Conte .

Arrivato a stagione in corso, proprio l'ex allenatore dell'Inter ha riportato il Tottenham in Champions League al termine di una stagione pazza per i biancoblu di Londra, appena pochi mesi fa fuori da tutte le competizioni europee. Un altro miracolo sportivo per Conte, che adesso potrebbe davvero ricevere un primo regalo di calciomercato dal Ds Fabio Paratici .

Proprio sotto la gestione di Conte, Perisic è diventato una delle colonne portanti dell'Inter campione d'Italia e l'ultima stagione - nonostante la vittoria finale del Milan - ha segnato un vero e proprio exploit dell'ala croata, decisiva sia in fase offensiva che di ripiegamento. Una pedina fondamentale per il gioco di Conte, bravo a fiutare insieme al suo staff tecnico l'affare e a proporre a Perisic un biennale con opzione per il terzo anno a cifre leggermente superiori rispetto ai 5 milioni netti più bonus offerti dall'Inter per il rinnovo. La volontà del giocatore sembrerebbe quella di lasciare l'Italia per approdare in un campionato come la Premier League che ha sempre ammirato da lontano, mentre adesso avrebbe la sua grande occasione sotto la guida di un tecnico che conosce fin troppo bene e con il quale non smetterà certamente di vincere.