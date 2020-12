Inter, nerazzurri svegliati dai tifosi del Borussia Monchengladbach: fuochi d’artificio alle 4 del mattino

Una notte tutt’altro che serena.

Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, l’Inter è stata svegliata alle 4 di stamattina dai supporters del Borussia Monchengladbach. I tifosi in questione hanno raggiunto l’hotel dove alloggiano gli uomini di Antonio Conte con l’obiettivo di disturbare il sonno della compagine nerazzurra: botti, petardi e fuochi d’artificio stile Capodanno, durati ininterrottamente circa cinque minuti. “Evidente il fastidio della truppa nerazzurra”, si legge.

In occasione della sfida contro il Borussia Moenchengladbach, in programma alle ore 21, l’Inter si giocherà le ultime chance di staccare il pass per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.