Inter, Marotta su Raiola: “Legato a Mino, lui il migliore. Spero possa stare bene”

La notizia trapelata sulla presunta morte dell'agente FIFA e procuratore, Mino raiola, poi smentita dallo stesso procuratore, attraverso un post su Twitter continua a tenere banco. Anche l'AD dell'Inter, Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni

Intervenuto nel corso dell'evento tenutosi a San Siro ed organizzato dal quotidiano nazionale "Il Foglio", l'amminisratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo stato di salute del noto agente FIFA , Mino Raiola . Nel primo pomeriggio di oggi, diverse agenzie di stampa avevano riportato la notizia della morte del "Re" dei procuratori sportivi, agente di campioni del calibro di Ibrahimovic , Haaland e Donnarumma (tra i tanti) . Successivamente la notizia è stata smentita dal Pof. Zangrillo, primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano, in merito alle voci sullo stato di salute del noto procuratore sportivo ricoverato presso l'ospedale milanese. Di seguto le dichiarazioni rilasciate dal manager nerazzurro, Beppe Marotta .

"Spero che Raiola possa ancora stare bene. A lui mi lega un rapporto di amicizia, basata su diversi scontri avuti tra noi. Mino è un agente molto preparato, furbo, scaltro, però molto corretto: dice sempre in faccia quello che pensa, anche le sue pretese economiche, esose ma chiare. Con lui ho gestito tante operazioni, una su tutte la cessione di Pogba al Manchester United, è stato bravo. Per me è il migliore in circolazione".