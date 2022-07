Inter, Marotta su Dybala: “Grande professionista, ma non c’era spazio per lui”

Una vera è propria telenovela estiva di calciomercato quella sul futuro calcistico dell'ex Palermo e Juventus Paulo Dybala , praticamente ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter, poi il rallentamento della trattativa fino a diventare una pista chiusa, e per concludere il passaggio alla Roma di Josè Mourinho deciso nella notte del 18 luglio scorso. Il tutto dopo il mancato rinnovo di contratto con la Juventus , ormai passata oltre in temi di mercato. Su questo argomento, l'amministratore delegato dell' Inter, Beppe Marotta si è espresso ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Si è parlato tanto, posso semplicemente dire che è un ragazzo serio e un grande professionista, ma abbiamo un reparto offensivo di gran valore. Non c'era spazio non perché non fosse bravo ma perché non c'era la necessità, poi tutto è stato strumentalizzato e si rischia di fare brutta figura, ma non è così. L'Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo ben stretto".