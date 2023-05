Inter, Marotta: “Inzaghi resta il nostro tecnico? Campionato da spettatori ma…”

Giuseppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco de Il Foglio Sportivo 2023, soffermandosi sul futuro dell'attuale tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi , ancora in corsa per portare in bacheca tre trofei stagionali:

"Penso che Inzaghi resti anche il prossimo anno, le valutazioni su un allenatore non si fanno sugli episodi, ma bisogna guardare in grande ed è stato bravo da questo punto di vista. Il neo è, per l’Inter ma anche per altre grandi squadre, quello di aver fatto un campionato da spettatori e questo depone sfavorevolmente. Ma per il resto la stagione è positiva".