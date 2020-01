Inter, Marotta: “Eriksen talento puro, vi racconto la trattativa con il Tottenham. Giroud? Rispondo così”

Beppe Marotta soddisfatto per le operazioni di mercato concluse in questa finestra invernale di calciomercato.

L’amministratore delegato dell’Inter si è soffermato sull’arrivo in nerazzurro di Christian Eriksen e ha confessato di non voler intervenire per portare alla corte di Antonio Conte uno tra Olivier Giroud e Fernando Llorente. Il dirigente del club lombardo, ai microfoni della Rai, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Abbiamo preso Eriksen che è uno dei giocatori più forti d’Europa. L’appeal di questo club è molto alto, spero che sia l’inizio di una nuova generazione di campioni. La trattativa con il Tottenham è stata un po’ lunga perché di fronte avevamo un grande manager come Daniel Levy, ma noi eravamo rassicurati dalla volontà del calciatore che aveva sposato il nostro progetto e desiderava lavorare con mister Conte. Giroud e Llorente? Credo che non faremo altre operazioni. Questo, ripeto, è un mercato di opportunità e dopo averne trovata una come Eriksen direi che non ci sono giocatori a disposizione che possano alzare ulteriormente il nostro livello qualitativo”.

