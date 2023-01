Inter, Marotta diretto su Skriniar: “Nel calcio di oggi non esistono più le bandiere”

Milan Skriniar è rimasto all'Inter ma da "separato in casa". Il difensore centrale slovacco si accaserà a parametro zero al Paris Saint-Germain in estate e spetterà al tecnico Simone Inzaghi ed alla dirigenza nerazzurra capire come affrontare questa problematica situazione da qui al termine del campionato. A tal proposito si è espresso Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, intervistato ai microfoni di Sportmediaset pochi minuti prima del fischio d'inizio del match di Coppa Italia contro l'Atalanta: