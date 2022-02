Inter-Liverpool, Vidal: “Servirà una gara perfetta, loro tra i migliori d’Europa”

Le dichiarazioni di Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, pochi minuti prima della gara di Champions League contro il Liverpool

"Si tratta di una partita importante contro una delle formazioni più forti d’Europa. Servirà una gara da Inter, perfetta, ad alto livello. Per dimostrare di essere una squadra di alto livello in Europa anche noi. Io darò tutto, il massimo, per fare un bel risultato ed andare a Liverpool più tranquilli. Mi auguro che i tifosi possano essere il nostro dodicesimo uomo in campo"