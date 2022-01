Inter-Liverpool, tegola Barella: squalificato due turni, salta l’ottavo di Champions

E' arrivato il comunicato della UEFA, tegola per l'Inter. Nicolò Barella salterà per squalifica andata e ritorno degli ottavi di Champios League contro il Liverpool

Brutte notizie per l'Inter in vista degli ottavi di finale di Champions League, in programma tra il 16 e l'8 marzo. Nicolò Barella salterà entrambe le sfide contro il Liverpool a causa del rosso rimediato contro il Real Madrid, nell'ultima giornata della fase a gironi.