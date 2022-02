Inter-Liverpool, Dzeko: “Ad Anfield tenteremo la rimonta. Intanto testa alla Serie A”

Le dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, al termina della gara di Champions League persa contro il Liverpool

L'Inter resiste settantacinque minuti contro la corazzata Liverpool, poi Roberto Firmino sblocca la gara con un colpo di testa su calcio d'angolo. Pochi minuti più tardi Salah chiude la gara in favore della compagine di Klopp, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Per i nerazzurri si prospetta quindi un discorso qualificazione in salita, in attesa della gara di ritorno ad Anfield. Queste le dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ai microfoni di Prime Video: