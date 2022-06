Inter, l’ex Milito: “Dybala? Farebbe la differenza in nerazzurro. Lukaku invece…”

Ancora in bilico l'approdo di Paulo Dybala all'Inter. I nerazzurri hanno necessità di sbloccare alcune cessioni prima di procedere all'acquisto del talento argentino, contestualmente anche all'arrivo di Romelu Lukaku. A proposito dei due calciatori in procinto di trasferirsi all'Inter, è intervenuto Diego Milito, ex attaccante nerazzurro eroe del Triplete nel 2010-2011. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: