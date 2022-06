Inter, l’ex Cordoba: “Lukaku, Lautaro e Dybala possono coesistere, lo dice la storia”

Ivan Cordoba, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport, soffermandosi sul calciomercato nerazzurro ed i possibili arrivi di Lukaku e Dybala. Mentre per il belga si attende solo l'ufficialità, per l'argentino la trattativa è ancora ampiamente in corso. I due, insieme a Lautaro Martinez, costituirebbero un reparto avanzato di prim'ordine. Queste le dichiarazioni del colombiano: