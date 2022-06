Inter, l’ex Adani: “Lukaku se sta bene è infermabile. Inciderà sulla corsa al titolo”

Daniele Adani , ex difensore dell' Inter ed oggi opinionista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport in merito all'imminente ritorno di Romelu Lukaku alla squadra nerazzurra:

"Può incidere ancora molto sulla corsa al titolo, come ha fatto la prima volta. Quando sta bene è incontenibile anche se c'è l'incognita delle sue condizioni atletiche. Deve recuperare dopo una stagione vissuta non al massimo. Se le cose rimangono così e non ci sono altri arrivi negli altri club, l'Inter ha qualcosa in più per la corsa al titolo ma l'aveva anche l'anno scorso. L'arrivo di Lukaku però ridà linfa all'ambiente e sono convinto che i nerazzurri siano consapevoli della propria forza e sanno di aver perso lo scudetto per una sbavatura".