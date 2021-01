Inter, Lautaro Martinez: “Futuro e rinnovo, vi dico tutto. Messi in nerazzurro? Rispondo così”

“È stata un’estate faticosa, ma oggi sono all’Inter e sono felice. Qui Sto bene, Milano è bellissima. Il rinnovo? Il mio procuratore e il club stanno lavorando. Sono tranquillo, penso a dare all’Inter quello che ho. L’accordo poi si trova. Messi? È stato un sogno anche per me quando si parlava di un suo arrivo all’Inter. Giocare con lui è fantastico, ho la fortuna di farlo in Nazionale”, sono state le sue parole.

CONTE E LUKAKU – “Conte è un allenatore molto esigente, che lavora per migliorarti fisicamente e tatticamente. Per me è stato fondamentale il suo arrivo all’Inter, mi ha fatto crescere tanto. Lukaku? Con lui sto bene, in campo e fuori. È un bravo ragazzo, parla otto lingue ed è importante questo in una squadra come la nostra. Ed è molto umile. Ha una storia simile alla mia, veniamo dal niente, ci capiamo”, ha aggiunto.