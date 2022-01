Inter-Juventus, Moratti: “Match ad alta tensione, temo Dybala. Da Conte a Inzaghi…”

Stasera è di scena la finale di Supercolla Italiana, Inter-Juventus. A poche ore dalla sfida in programma alle 21.00 a San Siro, l'ex patron nerazzurro ha detto la sua sullo stato attuale di forma delle compagini, guidate da Inzaghi e Allegri

