Inter, Inzaghi: “Prestazione seria, aspetto due giocatori. Dimarco? Resta qui”

Il neo tecnico interista ha fatto il punto in seguito alla sua prima uscita sulla panchina nerazzurra, analizzando la prestazione della squadra e di alcuni singoli

Queste le prime parole di Simone Inzaghi a margine di un impegno sul campo con la sua nuova Inter . Il tecnico ormai ex Lazio , infatti, è intervenuto in seguito alla prima amichevole dei nerazzurri contro il Lugano , terminata con il risultato di 6-5 in favore interista dopo i calci di rigore. L'allenatore della compagine milanese ha parlato di una prova seria e matura da parte della sua squadra, alla quale ha cercato di inculcare già da queste prime uscite il suo verbo calcistico e le sue idee tecnico-tattiche. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Inzaghi ha effettuato la sua analisi sulla prestazione dell'organico e sulla situazione legata a possibili arrivi e partenze delle prossime settimane. Ecco, di seguito, le sue parole: "Sono molto soddisfatto, i ragazzi hanno disputato una partita seria, difficile fare qualche nome in particolare. Ho chiesto un sacrificio a Dalbert che domani se ne va domenica arriverà De Vrji e lunedì Brozovic e piano piano stiamo integrando anche i nuovi".

"Ha fatto molto bene anche Dimarco, che in questi giorni sta facendo benissimo e penso che rimarrà con noi. Se l'è meritato negli ultimi due anni a Verona e in questi 10 giorni di preparazione. Bene anche Satriano, giovane che vuole imparare tanto. Sono stato accolto benissimo dall'ambiente Inter, adesso tocca a me. Obiettivi? Sappiamo che ci giochiamo qualcosa di importante in questa stagione, ma siamo molto contenti e soddisfatti di come si stanno preparando i giocatori in questi giorni".