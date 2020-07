Inter, infortunio De Vrij: l’esito degli esami del centrale olandese. I tempi di recupero…

Sospiro di sollievo in casa Inter.

Nelle ultime ore, Stefan de Vrij si è sottoposto ad esami diagnostici che – secondo quanto riportato da SkySport – hanno evidenziato solo una leggera distorsione al ginocchio. Non un infortunio grave, dunque, con il difensore nerazzurro che potrebbe tornare a disposizione del tecnico Antonio Conte già per la delicata partita contro il Napoli, in programma il prossimo mercoledì 28 luglio a San Siro. Il centrale ex Lazio era uscito dal campo al minuto 23 della sfida contro la Fiorentina, lasciando spazio a Ranocchia che, in occasione della gara contro il Genoa di Davide Nicola, dovrebbe partire dal primo minuto.

Inizialmente si pensava ad un problema serio al ginocchio sinistro, tale da costringere il centrale olandese a terminare anzitempo la stagione. E invece De Vrij ha già svolto una seduta di scarico e non è da escludere che possa essere già convocato per la trasferta di sabato a Marassi. Conte, dunque, non dovrà rinunciare al 1992 per i prossimi impegni in Europa League: Samir Handanovic e compagni, infatti, ad agosto dovranno affrontare gli spagnoli del Getafe.

