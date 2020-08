Inter, il messaggio di Godin ai tifosi: “Spero siate orgogliosi di noi, è l’inizio di un percorso”

La stagione dell’Inter termina con una brutta sconfitta.

Ieri sera è andata in scena la sfida tra l’Inter e il Siviglia, che si sono affrontati in occasione della finale di Europa League: nonostante i gol di Lukaku e Godin, i nerazzurri non sono riusciti a battere gli andalusi che si sono imposti grazie alla doppietta di De Jong e il gol di Diego Carlos.

Il giorno dopo la sfida e la brutta sconfitta subita in finale, Diego Godin ha inviato un messaggio ai suoi tifosi tramite i suoi profili social:

“Finisce una stagione intensa e diversa nel calcio per tutto quello che è successo nel mondo, mentre continuiamo a lottare per tornare alla normalità. Ci sarebbe tanto piaciuto vincere e regalare il trionfo ai nostri tifosi ma non è stato possibile. Spero che vi sentiate comunque orgogliosi del lavoro e lo sforzo fatto in campo ieri e per tutta la stagione. Questa è solo una pausa nel percorso. Un percorso che questa squadra ha intrapreso per continuare a crescere e per raggiungere gli obiettivi che merita la storia di questa società. Adesso ci riposiamo e carichiamo le batterie per tornare con ancora più voglia ed entusiasmo“.