Inter, il futuro di Perisic è un rebus: il croato lavora per convincere Conte, l’ingaggio pesante di Ivan e la strategia del club

Ivan Perisic tra rinascita e futuro in maglia nerazzurra.

La seconda parte di gara disputata contro la Fiorentina, ha messo in evidenza una prestazione di assoluto livello da parte dell’esterno offensivo croato: che sia la definitiva rinascita dell’ex Bayern Monaco? Questo è ciò che l’ambiente nerazzurro si aspetta da parte di Ivan Perisic, che fin qui non ha fornito numeri degni di nota tali da convincere il tecnico Antonio Conte, rendendo al di sotto delle sue aspettative. Tuttavia, il calciatore può ancora dare una scossa alla sua stagione in corso. Con una situazione contrattuale ben delineata ed un futuro ancora tutto da scrivere, come evidenzia l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” : “Ad eccezione di Hakimi, il croato è l’unico esterno a disposizione di Conte non in scadenza di contratto. Perisic guadagna 5 milioni di euro netti a stagione ed è un giocatore ‘pesante’: il club si augura che possa essere utile alla causa, ma un occhio al mercato in uscita va sempre tenuto. Soprattutto di questi tempi. Gli anni sono 32, Perisic è un giocatore per il presente. Ma che in futuro potrebbe essere, chissà, lontano da Milano:…”

