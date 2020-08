Inter-Getafe, Lukaku come Shearer: “Contento di aver segnato. Conte per noi è importante”

L’Inter batte il Getafe e vola ai quarti di finale.

Dopo la conclusione del campionato, l’Inter è scesa nuovamente in campo per affrontare il Getafe in occasione degli ottavi di finale di Europa League: i nerazzurri hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Lukaku ed Eriksen, riuscendo così a strappare il pass per i quarti di finale dove affronteranno la vincente del match tra il Bayer Leverkusen e il Rangers.

Un gol storico per il centravanti belga, che è andato in rete per otto gare consecutive in Europa eguagliando così il record di uno degli attaccanti più iconici nella storia del calcio, ossia Alan Shearer. La striscia di Lukaku è iniziata addirittura nel novembre del 2014, quando segnò contro il Wolfsburg indossando la maglia dell’Everton. Queste le otto partite in questione:

Wolfsburg-Everton 0-2 (1 gol)

Young Boys-Everton 1-4 (3)

Everton-Young Boys 3-1 (2)

Everton-Dinamo Kiev 2-1 (1)

Dinamo Kiev-Everton 5-2 (1)

Ludogorets-Inter 0-2 (1)

Inter-Ludogorets 2-1 (1)

Inter-Getafe 2-0 (1)

Al termine del match Lukaku è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo tutta la sua soddisfazione per aver contribuito direttamente alla vittoria della sua squadra:

“Era una partita difficile, contro una squadra che gioca con aggressività. Ma oggi abbiamo fatto bene, la difesa ha fatto un buon lavoro. Sono contento di aver segnato, e per Christian, che ha fatto un gol importante. L’errore può capitare, ma sto già pensando alla prossima partita, per vincere e continuare a lavorare per la squadra. Conte è importante, stiamo facendo molto bene e la squadra sta crescendo. Dobbiamo continuare con la stessa mentalità e voglia di migliorare ogni giorno“.