Inter, Gagliardini: “Orgoglioso di far parte di questo gruppo. Quello che è importante…”

L’analisi di Roberto Gagliardini.

Nonostante le ottime prestazioni e le grandi vittorie ottenute, l’annata dell’Inter non può essere considerata come un vero successo: i nerazzurri si sono piazzati soltanto secondi in campionato, e hanno perso contro il Siviglia in finale di Europa League, arrivando ad un passo dalla conquista di un titolo europeo che mancava da dieci anni.

La dirigenza dell’Inter dovrà adesso comprendere se decidere di continuare o meno l’avventura professionale con il tecnico Antonio Conte, che al termine della sfida contro il Siviglia ha messo fortemente in discussione la sua permanenza sulla panchina dei nerazzurri.

Sul proprio profilo Instagram, Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha analizzato così la stagione appena conclusasi con la mancata vittoria dell’Europa League: “Termina una stagione in cui abbiamo dimostrato di poter lottare a testa alta su tutti i campi! Sono orgoglioso di esser parte di questo gruppo, e nonostante il finale non sia stato come avremmo voluto, son sicuro che sarà una stimolo ulteriore per riprovarci in futuro perché non è importante quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi“.