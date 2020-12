Inter, Gagliardini dopo il pari amaro in Champions League: “Con Conte in panchina molte squadre ci temono. Ecco cosa succede”

Fuori dalla Champions League e dalla sorella minore, Europa League.

A poco più di 24 ore dal pareggio a reti bianche che ha condannato di fatto l’Inter a dover abbandonare, per questa stagione, il sogno europeo, a parlare è Roberto Gagliardini.

VIDEO Inter-Shakhtar, furia Conte su Capello: scintille tra il tecnico nerazzurro e l’ex Milan in diretta Sky

VIDEO Inter-Shakhtar, nerazzurri fuori dalla Champions League: Conte non digerisce l’eliminazione, l’obiettivo scudetto…

Il centrocampista nerazzurro, intervistato da InterTv a margine dello 0-0 con lo Shakhtar Donetsk, ha parlato così dell’eliminazione in Champions League della sua squadra allenata da Antonio Conte: “Grande amarezza, purtroppo siamo fuori dalla Champions. Da quando è arrivato Conte, molte squadre ci temono e cambiano modulo, cercando di aspettarci e ripartire. Questo è senz’altro motivo di orgoglio, vuol dire che mettiamo paura. Poi ovviamente ci rendono anche la vita più difficile perché è più difficile trovare spazi per segnare. Ora dobbiamo subito pensare al Cagliari, in campionato arriviamo da tre vittorie importanti e vogliamo continuare così” – queste le dichiarazioni dell’ex Atalanta. Roberto Gagliardini.