Inter-Fiorentina, probabili formazioni: Cabral o Piatek? Inzaghi perde Brozovic

Le probabili scelte di Inzaghi e Italiano in vista della gara in programma alle ore 18:00 a san Siro

Inter e Fiorentina si affrontano a caccia di tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali. Non nel suo miglior momento la formazione di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio ottenuto nel finale contro il Torino e ancora soggetta agli strascichi che l'eliminazione in Champions League ha inevitabilmente lasciato. In emergenza, per di più, i nerazzurri devono affrontare una delle squadre rivelazione e attualmente più in forma del campionato. A centrocampo, infatti, ancora assente Brozovic, alla seconda indisponibilità consecutiva in campionato, oltre a De Vrij che verrà sostituito probabilmente da D'Ambrosio nel pacchetto dei tre di difesa.