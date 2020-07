Inter-Fiorentina, l’ex viola Vecino si opera al ginocchio: stagione probabilmente finita per l’uruguaiano

Matias Vecino salterà la gara contro la sua ex squadra, la Fiorentina, per un infortunio al ginocchio che lo costringerà a subire un’operazione chirurgica.

Il centrocampista dell’Inter probabilmente dovrà, suo malgrado, chiudere qui la stagione 2019/2020 del campionato di Serie A. L’uruguaiano, così come comunica il sito ufficiale del club nerazzurro, nella giornata di domani si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad un intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale. Di conseguenza non potrà scendere in campo contro i viola e probabilmente resterà ai box fino al termine della stagione.

I nerazzurri, reduci dal 2-2 contro la Roma nell’ultima giornata di campionato, si apprestano a sfidare la squadra guidata dal tecnico Beppe Iachini nel match valido per la 35^ giornata del massimo campionato italiano. La compagine di Antonio Conte ha ancora qualche chance per poter contendere alla Juventus la conquista dello scudetto in questo rush finale. Il club gigliato, ormai senza ben definiti obiettivi per il campionato ad oggi ancora in corso, non rivedrà in campo a San Siro il centrocampista uruguaiano che ha vestito la maglia viola per diversi anni.

Matias Vecino, dopo l’operazione, dovrà iniziare un percorso di recupero e di riatletizzazione. Inter-Fiorentina si preannuncia gara avvincente ed all’insegna dello spettacolo, ma l’ex Empoli sarà costretto a dare forfait in occasione del suggestivo incrocio con il suo passato in programma nella 35^ giornata di campionato.