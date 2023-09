Inter-Fiorentina, Inzaghi: “C’è voglia di non prendere gol, bene Thuram. Lautaro…”

“C'è voglia di non prendere gol. Fino ad ora abbiamo concesso poco, merito di tutti, non solo della difesa. Bene anche il sacrificio del centrocampisti e soprattutto degli attaccanti. È solo l'inizio ma vogliamo continuare così. Lautaro capocannoniere? Chiaramente lo speriamo, ha le qualità per farlo. Ma oltre ai gol è bello vedere anche come si sacrifica per la squadra in fase di non possesso. Sono molto soddisfatto, ha fatto benissimo in questi anni con me. È un leader e deve continuare in questo modo.".