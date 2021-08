Inter, Eriksen torna a Milano: incontro con Marotta e visite mediche

Il nazionale danese dell'Inter, Christian Eriksen, torna in Italia dopo il periodo di riposo assegnatogli a seguito del malore di giugno con la sua Nazionale a Euro 2020. In questi giorni visite mediche e incontro con Marotta

Dopo il malore, al calciatore ex Tottenham è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Nella giornata di martedì, Eriksen è tornato a Milano dove incontrerà l'ad dell' Inter , Beppe Marotta , ed effettuerà le visite mediche di rito per conseguire l'idoneità medico-sportiva, che gli consentirà di proseguire la carriera con il club nerazzurro.

Come riporta però Sky Sport, i dirigenti della società lombarda hanno fatto sapere che, a prescindere dall'esito degli esami, Eriksen non potrà rientrare in campo prima di sei mesi e potrà farlo in Italia solo se sarà autorizzata la rimozione del defibrillatore sottocutaneo. Motivo per cui l'Inter ha acquistato, a parametro zero, Hakan Calhanoglu dal Milan, che andrà a occupare la stessa posizione del danese.