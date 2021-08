Inter, Dumfries: “De Vrij ottimo amico. Sogno lo scudetto bis”

Le parole del neo acquisto dell'Inter in vista della prossima stagione

Dopo la cessione milionaria di Romelu Lukaku , l'Inter comincia a lavorare sul mercato in entrata. Un acquisto molto interessante è stato senza dubbio quello di Denzel Dumfries , che nelle ultime stagioni al PSV Eindovhen è cresciuto esponenzialmente guadagnandosi questa importante occasione. Anche nell'Europeo estivo si è messo bene in mostra con la nazionale olandese.

Nella giornata odierna ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore nerazzurro a Inter Channel, dove si è detto molto felice di indossare i colori di Suning e ha sottolineato come sia in ottimi rapporti con il connazionale Stevan De Vrij: "Ho sentito spesso Stefan anche prima di firmare per l'Inter. Mi ha aiutato molto, ci siamo parlati e ho parlato anche con Simone Inzaghi. Io e De Vrij siamo buoni amici e veniamo anche dalla stessa città. Lo conosco bene, sono felice che sia qui e che saremo compagni di squadra. È una sensazione fantastica, sono contento di essere qui, nella squadra campione d'Italia. È una grande opportunità e sono felice".