Inter, Conte non molla l’idea Emerson Palmieri: il Chelsea disposto a cederlo ma ad una condizione. I dettagli

Per Antonio Conte è sempre calciomercato.

Si approssima la sessione invernale di mercato e nonostante l’Inter si lecchi ancora le ferite per la prematura eliminazione dalla Champions League, obiettivo stagionale del club di Suning.

In casa nerazzurra si pensa già a come poter puntellare l’attuale rosa a disposizione per provare a portare a casa almeno il tricolore e cercare di salvare il salvabile, in una stagione che non è certamente partita nel migliore dei modi. Il tecnico Antonio Conte non ha smesso di pensare ad Emerson Palmieri, esterno ex Palermo e Roma, attualmente in forza al Chelsea, che potrebbe cambiare maglia a gennaio.

I nerazzurri proveranno a tornare alla carica ma la società londinese è stata abbastanza chiara in passato e lo sarà nuovamente, in merito alla possibile modalità di cessione dell’esterno della Nazionale italiana, guidata da Roberto Mancini. I Blues – come riporta Il Corriere dello Sport – fanno sapere che non verranno accettate altre formule se non la cessione a titolo definitivo.

Un paletto che potrebbe costringere l’Inter a guardare nuovamente altrove. Chissà se il tecnico nerazzurro dovrà virare verso altri orizzonti, oppure attuerà il suo pressing dei tempi lontani da centrocampista, con la società di Zhang e con il direttore sportivo Beppe Marotta, per riportare in Italia il suo pupillo italo-brasiliano.