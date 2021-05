Inter, c’è l’accordo con Simone Inzaghi: Lotito beffato. I dettagli

I nerazzurri hanno trovato l’allenatore per la prossima stagione.

Nonostante l’accordo trovato ieri sera con la Lazio, la storia fra Simone Inzaghi e la società biancoceleste sembrerebbe essere giunta al capolinea. L’allenatore non ha ancora firmato materialmente il rinnovo contrattuale con i capitolini, e l’Inter si è inserita per convincerlo a trasferirsi in nerazzurro. Il pressing ha fatto vacillare Inzaghi, che ha chiesto tempo alla Lazio prima di prendere una decisione defintiva. Una mossa che ha fatto indispettire il presidente Lotito, che ora sembra disposto a voltare pagina: il divorzio sembra imminente.

L’attuale tecnico biancoceleste è ritenuto il sostituto ideale di Conte, che ieri si è separato consensualmente dal club nerazzurro dopo il successo in campionato con la vittoria del diciannovesimo Scudetto nerazzurro. L’accordo biennale tra il club targato Suning e Inzaghi dovrebbe garantire al tecnico uno stipendio da 4 milioni più uno di bonus, quasi il doppio di quanto avrebbe percepito col rinnovo alla Lazio. Intanto l’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, intervenuto nel corso di un evento sportivo “Lo sport che verrà” ha dichiarato – “Nuovo allenatore? Entro stasera ci arriviamo. Forse ce la facciamo”.