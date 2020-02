Inter, Borja Valero: “Una vittoria importante dopo la sconfitta contro la Lazio. Lo scudetto? Ecco cosa penso…”

La parola a Borja Valero.

Il centrocampista dell’Inter, intervenuto ai microfoni d Sport Mediaset, si è espresso in merito alla vittoria ottenuta ieri sera contro i bulgari del Ludogorets, gara valevole per i sedicesimi di Europa League. Di seguito le dichiarazioni del mediano spagnolo: “Vittoria importantissima dopo una sconfitta importante come quella contro la Lazio. Dopo quella sconfitta ci toccava vincere e portare a casa un buon risultato per avere una settimana più tranquilla e preparare al meglio le sfide che abbiamo davanti. Sapevamo che portare a casa un buon risultato ci dava più tranquillità, naturalmente non dobbiamo mai essere sicuri di quello che può succedere al ritorno“.

I nerazzurri hanno già dimenticato la sconfitta in campionato contro la Lazio: “È già alle spalle, nel percorso di una stagione come questa arriverò sempre qualche sconfitta, l’importante è essere grandi come squadra per lasciare alle spalle tutto“.

Sull’Europa League e la voglia di vincere: “È una competizione che ci piace ma ovviamente ti lascia stanchezza. Vogliamo far bene e non possiamo rilassarci nemmeno lì. Vincere? Me lo auguro, è una cosa che penso fin dall’inizio della stagione“.

