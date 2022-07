Inter, Bergomi: “Lautaro-Lukaku coppia collaudata. Asllani? Ora c’è il vice Brozovic”

Bergomi analizza i nuovi arrivati in casa Inter facendo il punto sul calciomercato

Giuseppe Bergomi , storico ex difensore e capitano dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport in merito al calciomercato nerazzurro:

"La coppia Lautaro-Lukaku è già nota, collaudata. E il reparto è più completo rispetto a un anno fa. Ho un debole per Dzeko, è un calciatore di una serietà incredibile, una risorsa per l’Inter. Asllani mi piace, la lacuna del vice Brozovic è stata colmata. E Mkhitaryan è un altro professionista esemplare: ho parlato di lui anche con Mourinho, per l’Inter sarà un valore aggiunto".