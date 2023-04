Inter-Benfica, Inzaghi: “Partiti da un girone difficile, semifinale meritata”

"C'è grande felicità. E' una serata importante per tutta l'Inter, abbiamo fatto una grandissima partita meritando nel doppio confronto contro una squadra di grandissima qualità che in otto mesi, prima di incontrare l'Inter, aveva perso due volte. Abbiamo meritato questa semifinale che era una sogno ma adesso ci siamo e ce la giocheremo alla grande. Esultanza al gol di Lautaro? Ero felice per i ragazzi per il cammino perchè sappiamo che Champions abbiamo dovuto fare. Siamo partiti da un girone difficilissimo con Bayern e Barcellona ma siamo stati bravi uniti insieme ai tifosi che ci hanno aiutato tantissimo, si lavora giornalmente per vivere queste giornate che mancavano da tanti anni qui all'Inter. Critiche? Non è un problema. So da dove provengono. Chi parla bene, chi parla male. A volte ci stanno, a volte sono suggerite. Ho la fortuna di essere tanti anni in questo mondo, so tutto ma sono concentrato sul lavoro per far vivere alla gente serate così che rimangono dentro. Gol subiti? Il secondo è stato molto bravo il loro attaccante. Sul terzo i ragazzi hanno detto che c'è stato un fischio e si sono fermati. Pensavano che la partita fosse finita e hanno subito il 3-3. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, nel secondo sapevamo che il Benfica avrebbe accelerato. Abbiamo coperto tutti insieme, i cambi ci hanno aiutato e centriamo una semifinale che i ragazzi hanno meritato"