Inter-Benevento, Marotta:”Ibrahimovic-Lukaku non uno spot positivo. Lautaro, Eriksen e Sanchez-Dzeko? Vi dico tutto.

Poco prima del match Inter–Benevento, in programma allo stadio “San Siro”, l’AD nerazzurro Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni di “DAZN”. Di seguito le sue dichiarazioni del dirigente nerazzurro.

LITE IBRAHIMOVIC-LUKAKU, LA POSIZIONE DELLA SOCIETA’ – “Le immagini sono sotto gli occhi di tutti. Posso dire che conoscendo benissimo Lukaku certamente non è una persona aggressiva. D’altra parte dico che quello che si è visto non è uno spot positivo. Noi dirigenti abbiamo l’obbligo di educare i nostri sportivi ad evitare questi comportamenti. Questi episodi di violenza verbale vanno dunque debellati”.

LE VOCI SULLO SCAMBIO SANCHEZ-DZEKO E IL MERCATO – “Gli agenti sono stati forse un po’ troppo audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l’oste. Una trattativa che si è chiusa ancor prima di aprirsi. Il principio che vige è che siamo l’Inter, se ci sono giocatori scontenti è doveroso non trattenerli. Fino ad ora non c’è nessun caso, come ho ribadito più volte credo che questo sia un gruppo col quale termineremo la stagione”.

SU ERIKSEN – “Quando si è in un grande club non ci sono titolari o cotitolari, ci sono giocatori professionisti che devono rispondere alle chiamate di un allenatore. Un giocatore può giocare meno ma incidere comunque, nell’economia di una stagione Eriksen può essere comunque importante”.

LAUTARO E IL RINNOVO DI CONTRATTO – “Ci sono altri aspetti che vanno rafforzati. Siamo in un momento di difficoltà a livello societario, e ci siamo compattati come area sport. L’aspetto dei contratti diventa complementare: c’è rispetto per i ragazzi da parte nostra e non nascondo che abbiamo avuto modo di parlare coi loro agenti, ma è un problema che affronteremo più avanti, sapendo di contare su grandi professionisti, così come loro sanno di poter contare su una società molto seria”.