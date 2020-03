Inter, ag. Lautaro Martinez: “Barcellona e Real Madrid: è tra i più ambiti del mercato”

Tutti pazzi di Lautaro Martinez.

L’attaccante dell’Inter ha subito una crescita esponenziale rispetto alla scorsa stagione, realizzando 16 reti in stagione e formando con Romelu Lukaku una delle coppie da gol più letali e affiatate di tutto il panorama calcistico europeo. La grinta, la classe, l’attitudine da leader e il grande senso nel trovare la porta sono alcune delle caratteristiche principali che El Toro ha messo in mostra quest’anno, attirando chiaramente su di sé gli occhi dei top club europei. Stando alle indiscrezioni di calciomercato più recenti, i due club attualmente più interessati ad appropriarsi del suo cartellino sono il Barcellona e il Real Madrid, intenzionati a pagare la sua clausola rescissoria per strapparlo ai nerazzurri ed assicurarsi le sue prestazioni.

A parlare del futuro di Lautaro Martinez è intervenuto il suo agente, Beto Yaque, che ha parlato così durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio La Plata: “Si dice lo vogliano Barcellona e Real Madrid, ma a lui non fa nessun effetto. Altri non dormirebbero la notte. Non mi chiama mai per chiedere se le voci siano vere o false, è concentrato sul presente e sul suo lavoro. Abbiamo parlato con molte persone però nulla di più. Per ora quelli che mi chiamano non sono dirigenti di club. Non c’è nulla di formale né di serio. E’ un sogno essere uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Ma per lui non sta succedendo nulla di particolare. L’unica cosa che vuole è giocare e fare gol. La sua costante crescita ha fatto sì che le migliori squadre al mondo lo guardino con attenzione. Speriamo che il suo lavoro venga ricompensato come merita“.

