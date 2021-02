Fiorentina-Inter, l’ex Frey: “Ronaldo-Batistuta, che nostalgia! Nerazzurri favoriti, occhio a Vlahovic”

Il doppio ex di Fiorentina e Inter, Sébastien Frey, rievoca i momenti vissuti con la maglia viola.

L’ex estremo difensore ha protetto per sei stagioni i pali della squadra gigliata (dal 2006 al 2011), ma anche quelli nerazzurri (dal 1998 al 2001). L’ex portiere francese, oggi quarantenne, tra le colonne del quotidiano nazionale “Libero“, ha ricordato i suoi trascorsi nelle due formazioni che questa sera si affronteranno al “Franchi” per l’anticipo della ventunesima giornata di Serie A.

“Ricordo ancora la mia prima partita da titolare, fu proprio Inter–Fiorentina. Come capitani c’erano Ronaldo e Batistuta, giocai davanti a 60mila persone. Match di stasera? Sulla carta nerazzurri favoriti, ma Vlahovic è in un buon momento. Un talento puro ed imprevedibile. Dispiace vedere la Viola così in basso in classifica e lontano dall’Europa. Commisso? Le ambizioni ci sono però qualche errore è stato fatto visti i risultati ottenuti. Spero che la politica non faccia perdere entusiasmo al presidente”.

