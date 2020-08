Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk: Conte cerca la finale con LuLa. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il big match della stagione nerazzurra.

Dopo la vittoria del Siviglia sul Manchester United di questa sera, tra poco avrà inizio la gara tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk, che sul campo della ESPRIT Arena si affronteranno alla ricerca dell’ultimo posto disponibile per la finale di Europa League. I nerazzurri, dopo aver fallito la vittoria dello scudetto, sono l’ultima italiana ancora rimasta in corsa nelle competizioni europee, e cercheranno di vincere per superare le semifinali dopo aver battuto il Bayer Leverkusen.

Di seguito le formazioni ufficiali, scelte da Antonio Conte e Luis Castro:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1):

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antônio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.