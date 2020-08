Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk 5-0: meraviglia nerazzurra, Conte vola in finale

Un’Inter meravigliosa travolge lo Shakhtar Donetsk e vola in finale.

Sul campo dell’ESPRIT Arena è andata in scena la sfida tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Europa League: i due club erano alla ricerca dell’ultimo posto disponibile per la finale della competizione, dove ad attendere la vincente ci sarà il Siviglia che ieri ha battuto il Manchester United.

I nerazzurri dominano fin dal primo minuti grazie ad una splendida organizzazione tattica, e riescono a portarsi in vantaggio al minuto 19: Pyatov sbaglia il rinvio e regala palla a Barella, cross verso il centro dell’area di rigore per Lautaro Martinez che colpisce bene di testa e realizza l’1 a 0.

Anche nel secondo tempo il controllo del gioco rimane nelle mani dell’Inter, che si addormenta soltanto al 63′: colpo di testa di Moraes lasciato solo al centro dell’area, ma Handanovic rimane attento e salva il risultato. Sul ribaltamento di fronte i nerazzurri riescono a trovare il raddoppio: Brozovic batte un calcio d’angolo verso D’Ambrosio, che salta più in alto del suo diretto marcatore e di testa realizzare la rete del 2 a 0.

Nell’ultimo quarto d’ora inizia il LuLa show, con Lukaku e Lautaro che abbattono lo Shakhtar. Al minuto 74 l’attaccante argentino riceve al limite dell’area di rigore e calcia perfettamente a giro, trovando il gol del 3 a 0. Quattro minuti dopo sempre El Toro salta un avversario e premia l’inserimento del gigante belga, che calcia con il mancino e firma il 4 a 0. All’84′ Lukaku parte da solo palla al piede, fa a spallate con un difensore e poi con il sinistro fa passare la palla sotto le gambe di Pyatov.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Inter di Antonio Conte, che domina e regala spettacolo raggiungendo la finale della competizione contro il Siviglia: dopo ventuno anni una squadra italiana potrà giocarsi una finale di Europa League.