Europa League, Inter-Getafe 2-0: Lukaku e Eriksen, Conte vola ai quarti di finale

L’Inter batte il Getafe e vola ai quarti di finale di Europa League.

Sul campo della Veltins-Arena è andata in scena la sfida tra l’Inter e il Getafe, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di finale di Europa League. Passano soltanto due minuti e gli ospiti rischiano di passare in vantaggio: cross dalla fascia destra per Maksimovic, che colpisce bene di testa ma trova la clamorosa risposta di Samir Handanovic. Gioca molto meglio il Getafe nei primi minuti, e al 18′ Mata sfiora nuovamente il vantaggio: l’attaccante riceve palla all’altezza del dischetto dell’area di rigore, controlla e calcia trovando però l’intervento miracoloso di Bastoni.

I nerazzurri resistono e al minuto 33 riescono addirittura a passare in vantaggio: lancio lungo di Bastoni per Lukaku, che vince il duello fisico con Etxeita e calcia in diagonale battendo il portiere avversario, 1 a 0. Trentesimo gol stagionale per il centravanti belga che dimostra di essere uno dei giocatori più prolifici dell’intero panorama calcistico europeo.

Nel secondo tempo i padroni di casa dominano e vanno più volte vicini al raddoppio, ma al minuto 72 sono gli ospiti ad avere una clamorosa occasione per riportare il risultato in parità: fallo di mano in area di rigore di Godin, l’arbitro controlla l’azione al VAR e assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Molina, che calcia a botta sicura ma clamorosamente non riesce a centrare la porta tirando largo. L’Inter riprende in mano la partita e all’83′ riesce a chiudere definitivamente i conti: Djené rinvia male e regala palla ad Eriksen, che dall’interno dell’area di rigore non sbaglia e realizza la rete del 2 a 0 che mette in cassaforte il passaggio del turno.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria degli uomini di Antonio Conte, che passano ai quarti di finale dove affronteranno la vincente della sfida tra Bayer Leverkusen e Ranger. Al turno successivo anche il Manchester United, che batte 2 a 1 il LASK con le reti di Lingard e Martial.