Chelsea, occhi puntati su Lukaku: l’Inter studia le alternative in caso di cessione

Il Chelsea punta forte su Romelu Lukaku, attaccante belga in forza all'Inter. Con la giusta offerta, il centravanti potrebbe lasciare Milano per accasarsi ai Blues, ma a quel punto sarebbe un duro colpo per Beppe Marotta e Piero Ausilio, che nel corso dell'ultimo mese di mercato dovrebbero cercare e trovare un sostituto adatto per colmare il vuoto della cessione del centravanti, finora considerato l'unico vero incedibile della rosa di Simone Inzaghi.

Come riporta "TMW", la prima alternativa sarebbe Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta, la cui valutazione fatta dalla dirigenza orobica è di circa 50 milioni di euro e, come risaputo, nessun giocatore della Dea è incedibile, alla giusta offerta chiunque potrebbe lasciare Bergamo.

Seconda ipotesi è il giovane Dusan Vlahovic, classe 2000 della Fiorentina, autore di ben 21 gol alla prima stagione da titolare in Serie A. La società viola però, non ha intenzione di privarsi del proprio miglior giocatore che, tra l'altro, in queste settimane è in trattativa con il Tottenham, rimasto orfano di Harry Kane.

Ultime due possibilità sarebbero Andrea Belotti e, meno probabile, Giacomo Raspadori. Il primo ha il nodo contrattuale da risolvere con il Torino, e potrebbe essere potenzialmente in uscita. Il secondo sarebbe un azzardo data la giovane età e la poca esperienza in ambito internazionale.

Pista invece molto particolare sarebbe quella legata a Antoine Griezmann, in uscita dal Barcellona già da diverso tempo, il cui nome però è stato accostato all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che vorrebbe nuovamente il suo giocatore in rosa.