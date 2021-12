Alle ore 21.00 sarà notte di Champions League per Milan e Inter. I rossoneri se la vedranno in quel di San Siro contro un Liverpool già qualificato che farà turnover, tre punti servirebbero ai padroni di casa per sperare nel passaggio del turno. L'Inter, invece, già sicuro degli ottavi proverà a far male al Real Madrid per conquistare all'ultimo respiro il primo posto nel girone. Le formazioni ufficiali dei match.