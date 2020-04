Calciomercato PSG, Icardi verso l’addio? Colpa di un party organizzato da Wanda Nara. La situazione

Quale futuro per Mauro Icardi?

Ha deciso di lasciare a sorpresa Milano lo scorso 2 settembre poco prima del gong relativo alla fine della sessione estiva di calciomercato. L’attaccante originario di Rosario, fuori da tempo dal progetto tecnico di Antonio Conte e dai piani dell’Inter, si è trasferito alla corte di Thomas Tuchel sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto da esercitare al termine della stagione, fissato a 70 milioni di euro.

Tuttavia, l’avventura di Maurito in quel di Parigi sembra essere giunta ai titoli di coda. Il motivo? Nonostante un avvio brillante con la maglia del Paris Saint-Germain, con venti reti messe a segno in trentuno partite, il rendimento del classe 1993 nelle ultime settimane primo dello stop era certamente calato. Ma non solo; secondo quanto riportato da ‘Sportweek’, infatti, il club francese non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti dell’argentino. Ed in particolare il party di compleanno dell’ex capitano nerazzurro, organizzato dalla moglie ed agente di Mauro, Wanda Nara, dopo la sconfitta maturata in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Una festa che ha visto coinvolti anche altri calciatori del PSG e che non sarebbe andata proprio giù alla società parigina che, in vista della prossima stagione, con ogni probabilità valuterà altri profili su cui puntare. Ragion per cui, il futuro di Icardi resta un vero e proprio rebus. Il centravanti, d’altra parte, è ancora legato all’Inter da un contratto che scadrà il 30 giugno 2022. E al momento lo scenario più plausibile è proprio il ritorno dell’ex Sampdoria ad Appiano Gentile, con la Juventus che continua ad essere spettatrice interessata in merito all’evolversi della vicenda.

