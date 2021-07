Calciomercato Inter, vicini Bellerin e Nandez: trattativa, cifre e dettagli

Quasi fatta per il terzino dell'Arsenal. L'uruguaiano del Cagliari è vicino, ma mancano alcuni dettagli da limare. Le ultime

Per dare tale seguito ad un sistema di gioco e ad un verbo calcistico dallo stampo offensivo, Simone Inzaghi avrebbe richiesto la compresenza di due laterali dalle caratteristiche differenti e dalla duttile applicazione sul rettangolo verde. I due nomi più gettonati in questo momento sarebbero quelli di Hector Bellerin e Nahitan Nandez. Per quel che riguarda il giocatore spagnolo, la volontà di quest'ultimo sarebbe quella di trasferirsi a Milano e di concludere il suo percorso professionale con i gunners. La formula scelta da Marotta per concretizzare l'affare sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, non gradito però ai londinesi che vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo. Una situazione che vede comunque in primo piano la ferma volontà del giocatore di vestire il nerazzurro, con l'inserimento di una clausola - che obblighi l'Inter ad acquistare il terzino - come soluzione intermedia tra i due club.