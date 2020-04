Calciomercato Inter, Vertonghen: “Voglio firmare con un club ambizioso e giocare la Champions”

Il futuro di Jan Vertonghen.

Fin dal suo arrivo dall’Ajax nel lontano 2012, Jan Vertonghen è sempre stato il pilastro difensivo del Tottenham, riuscendo a mantenere sempre un posto da titolare grazie alle sua abilità e alla sua incredibile capacità di ricoprire più ruoli: nel corso della sua carriera infatti, il calciatore belga ha giocato sia da difensore centrale, sia da terzino sinistro sia addirittura da mediano. Inoltre il classe ’87 ha sempre avuto una particolare attitudine nel trovare la via della rete, realizzando 42 gol in carriera e fornendo ben 18 assist ai suoi compagni di squadra.

Calciomercato Inter, doppio colpo a parametro zero: Giroud e Vertonghen nel mirino dei nerazzurri

Per tutte queste ragioni Vertonghen è da anni uno dei pezzi pregiati del calciomercato internazionale, ambito da tantissimi club europei nel corso di quasi un decennio trascorso in Premier League: il difensore ha però sempre scelto di continuare a giocare per il Tottenham, con cui ha collezionato 228 presenze complessive raggiungendo anche la finale di Champions League senza però mai riuscire a conquistare un trofeo da esporre nella sua bacheca personale.

Dopo tanti anni di permanenza, adesso il belga sembrerebbe essere intenzionato a non firmare il rinnovo contrattuale per gli Spurs, alla ricerca di una nuova avventura e di una squadra che gli permetterebbe di conquistare anche qualche titolo. Uno dei club più interessati al suo cartellino è sicuramente l’Inter, dal momento che la sua duttilità si sposerebbe alla perfezione nel 3-5-2 di Antonio Conte dove potrebbe ricoprire qualsiasi delle tre posizioni centrali o anche essere impiegato come esterno basso di sinistra per garantire alla squadra maggiore copertura senza perdere qualità nella zona offensiva del campo. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Play Sports Kot, Vertonghen ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al suo futuro: “Voglio firmare con il club che sarà giusto per me. Potrebbe essere il Tottenham o un altro. Ma deve essere un club ambizioso. Voglio giocare in Europa poiché la nazionale è importante per me“.