Calciomercato Inter, ufficiale l’arrivo di Vidal: il comunicato e le cifre dell’operazione

La notizia era nell’aria, questa mattina l’ufficialità: Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter.

Atterrato in quel di Milano nella serata di domenica, nella giornata di ieri l’esperto centrocampista cileno ha svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto che lo legherà ai nerazzurri. A comunicare le cifre dell’operazione è stato il Barcellona: il club di Suning verserà nelle casse del club spagnolo un milione di euro in bonus.

Di seguito, invece, la nota diramata dall’Inter attraverso il proprio sito di riferimento.

“Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona. […] Da oggi, Vidal sarà in prima linea, con la maglietta nerazzurra e gli stessi obiettivi di sempre: combattere, spendersi, vincere. Diventa il sesto cileno della storia dell’Inter: il primo, con l’1+8, fu Ivan Zamorano, altro combattente nato. Dopo di lui David Pizarro, Luis Jimenez, Gary Medel. E Alexis Sanchez, che ritrova in nerazzurro. Non si tirerà indietro, Vidal: è arrivato, è a Milano, è dell’Inter. Benvenuto, Arturo!”.