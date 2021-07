Calciomercato Inter, sfida al Lione per Onana: Ausilio punta il portiere dell’Ajax

L'Inter sfida la concorrenza del Lione per assicurarsi il cartellino del portiere dell'Ajax, André Onana, in scadenza di contratto con il club olandese a giugno del 2022

In casa Inter si profila da tempo l'ipotesi di un ricambio generazionale tra i pali, infatti ad oggi c’è la seria possibilità che questo accada per la stagione 2022-2023. Secondo quanto riportato da TMW, il ds nerazzurro, Piero Ausilio, ha messo gli occhi sul portiere dell’Ajax, André Onana, in scadenza di contratto con il club olandese il prossimo 30 giugno. L’estremo difensore ha preso la decisione di non rinnovare con i lancieri, ed è pronto ad ascoltare nuove proposte, per tornare nuovamente protagonista dopo 1 anno di squalifica per doping. Sul tavolo al momento c'è l'offerta del Lione, pronto a prenderlo in questa sessione estiva nonostante sia al corrente di poterlo schierare dal 3 novembre in poi. Per quanto riguarda l’Inter invece, la strategia sarebbe quella di attendere ed acquistarlo a parametro zero il prossimo anno, così da assicurarsi l’erede di Samir Handanovic senza pagare il cartellino del giocatore.