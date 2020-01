Calciomercato Inter, scambio Politano-Spinazzola: salta tutto? Le ultime. Ora la Roma…

Una telenovela destinata a concludersi con un nulla di fatto.

La trattativa relativa al trasferimento di Matteo Politano alla Roma e di Leonardo Spinazzola alla corte di Antonio Conte è di nuovo bloccata. In un primo momento, le due società avevano trovato un accordo di massima sulla base di uno scambio a titolo definitivo che si aggirava attorno ai 27 milioni di euro. Poi, nella giornata di ieri, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, avrebbe provato a cambiare le carte in tavola, proponendo al club capitolino un doppio prestito con diritto di riscatto sulle stesse cifre. Una soluzione che la Roma non avrebbe gradito, rispedendo l’offerta al mittente. Tuttavia, nelle ultime ore, le due parti in questione erano riuscite a trovare un nuovo accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di quindici presenze.

L’operazione, dunque, sembrava ormai in via di definizione. Ora, un nuovo dietrofront. Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’, infatti, all’ennesima condizione posta dall’Inter dopo l’ennesima visita medica, la dirigenza giallorossa avrebbe fermato tutto. E i due calciatori starebbero tornando rispettivamente a Milano e Roma. I margini per la fumata bianca sono ormai ridotti e l’affare sembra essere saltato.

E ora? Politano continua ad essere in cima alla lista dei desideri della Roma, disposta ad ingaggiare l’ex Sassuolo se l’Inter lo cedesse in prestito gratuito. Sullo sfondo, anche la pista che porterebbe a Suso. Seguiranno aggiornamenti…