Calciomercato Inter, Sanchez a un bivio: i nerazzurri spingono per il cileno, l’ostacolo si chiama Solskjaer

L‘Inter pronta a un accordo per trattenere Alexis Sanchez.

L’attaccante cileno, in prestito dal Manchester United, sembrerebbe avere le idee chiare a tal punto da non vuole tornare nel club inglese rinunciando così ai 55 milioni dei prossimi due anni. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il “Niño Maravilla” vorrebbe restare in quel di Milano e non far ritorno in Inghilterra.

L’ostacolo maggiore è però rappresentato da Ole Gunnar Solskjaer, l’allenatore norvegese dei Red Devils vorrebbe avere a disposizione il cileno nella prossima stagione, intanto il club nerazzurro si sta impegnando per acquistarlo a titolo definitivo. Tempi stretti per l’Inter il cui obiettivo è quello di trattenere il calciatore oltre il 5 agosto, termine ultimo fissato dal Manchester per il prestito, senza tener conto del fatto che la presentazione delle liste ufficiali per l’Europa League è fissata per l’inizio della prossima settimana.

L’attaccante, con ben 9 passaggi vincenti, è tra i migliori in Europa nella specialità assist. “Alexis non smania per tornare a Manchester, è felice a Milano – spiega una fonte anonima ai microfoni del Mirror – con lo United le cose non hanno funzionato e ora vuole che il club accetti la sua partenza“. Il club inglese non vorrebbe estendere il prestito oltre il 5 agosto, data in cui l’Inter sfiderà il Getafe nella gara secca valida per gli ottavi di finale della competizione.

Situazione similare per Chris Smalling, difensore in prestito alla Roma. Il centrale inglese, senza un accordo definitivo tra Roma e United, non potrà giocare gli ottavi di finale contro il Siviglia perché il suo prestito si concluderà domenica, e anche in questo caso le scadenze non agevolano la situazione, infatti entro l’inizio della prossima settimana andrebbe consegnata la lista Uefa e il rischio è che il difensore dovrà tornare allo United, rimanendo fermo fino a settembre, se non si troverà un accordo per rimanere a Roma.

