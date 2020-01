Calciomercato Inter, salta lo scambio Politano-Spinazzola? La Roma è furiosa. Il motivo…

Lo scambio tra Roma e Inter, a sorpresa, potrebbe non concretizzarsi.

Nonostante nella giornata di ieri Matteo Politano abbia posato con la sciarpa giallorossa e Leonardo Spinazzola sia sbarcato in quel di Milano e abbia svolto le visite mediche di rito, la trattativa per l’approdo del primo nella Capitale e dell’esterno classe 1993 alla corte di Antonio Conte sarebbe quasi saltato.

Le due società avevano trovato un accordo di massima sulla base di un trasferimento a titolo definitivo che si aggirava attorno ai 27 milioni di euro. Nelle ultime ore però, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, avrebbe provato a cambiare le carte in tavola, proponendo al club capitolino un doppio prestito con diritto di riscatto sulle stesse cifre. Una soluzione che la Roma non avrebbe gradito, rispedendo l’offerta al mittente.

Ma non solo; nella giornata di oggi, Spinazzola avrebbe dovuto svolgere nuove visite mediche richieste dall’Inter. “Nel pomeriggio l’Inter fa sapere che la firma di Spinazzola, e quindi quella di Politano con la Roma, scaleranno di un giorno. La versione ufficiale è che non c’è stato tempo per completare l’iter dei test fisici e che sarà necessario una sessione atletica ad Appiano Gentile. Si tratta di una novità […] L’Inter vuole dei ‘test di condizionamento'”, scrive la Rosea. Dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore? Sembra di sì. “L’esame della cartella clinica non consiglierebbe un acquisto in via definitiva”, si legge.

Un dietrofront che di fatto avrebbe fatto infuriare la dirigenza giallorossa che, come informa il ‘Corriere dello Sport’ – avrebbe vietato all’ex Juventus di sostenere ulteriori test e visite. Seguiranno aggiornamenti…