Calciomercato Inter, ritorno Lukaku e colpo Dybala: Marotta e la coppia da sogno…

Marotta già attivo in sede di calciomercato per rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi: il colpo Dybala ed il ritorno di Lukaku potrebbero rilanciare le ambizioni dell'Inter in Italia ed in Europa

E’ molto probabile che all’inizio della sessione estiva del calciomercato l’Inter possa perdere diversi elementi, anche molto importanti, della sua attuale rosa, ma ciò non significa che i nerazzurri si indeboliranno, tutt’altro. La società di Zhang Jindong si sta già guardando intorno per ricercare opportunità di livello, anche a parametro zero, per garantire all’allenatore Simone Inzaghi, una formazione più che competitiva non solo nel campionato italiano.

In particolar modo, L’Inter sta cercando di rinforzare la propria rosa nel reparto offensivo che ha in Lautaro Martinez l'unica vera certezza, attualmente, sembrerebbero essere due i nomi in pole position: l’ormai ex Juventus Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Nella stagione di SerieA appena conclusa, l’argentino con la maglia numero dieci della “Vecchia Signora” ha collezionato trentanove presenze, tra campionato e coppe, andando a segno quindici volte e totalizzando sei assist. Numeri che, seppur non eclatanti in relazione al suo talento, certificano che il ventottenne Dybala può ancora dire la sua nel massimo campionato italiano, la SerieA. Nonostante questo, la società bianconera ha reso noto in tempi non sospetti che l’ex Palermo non sarebbe rientrato più nei piani futuri della Juventus, tanto che adesso il cartellino del numero dieci è oggetto del desiderio di molti top club europei, tra cui i rivali storici dell’Inter.

L'Inter si sta muovendo anche per tentare di riportare in nerazzurro il bomber belga Romelu Lukaku, il quale ha già vestito questa maglia dal 2019 al 2021, vincendo da protagonista il campionato. Impossibile non ricordare le prodezze firmate in sinergia con il suo "gemello del gol” Lautaro Martinez: in due riuscirono a realizzare più di cento gol nel biennio comune trascorso alla Pinetina. Ben diverso è stato il rendimento di Lukaku con il suo attuale club, il Chelsea di Thomas Tuchel: in quarantaquattro volte che il belga è sceso in campo il suo nome nel tabellino delle marcature compare soltanto in quindici occasioni. Un rendimento al di sotto delle aspettative, nostalgia dell'Italia e qualche incomprensione con tecnico e dirigenza blues, scarsa continuità di impiego. La stagione di Lukaku in Premier League non è stata particolarmente brillante e adesso potrebbero schiudersi scenari diversi per l'ex Manchester United in ottica calciomercato.