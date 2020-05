Calciomercato Inter, quale futuro per Mauro Icardi? L’idea del Paris Saint-Germain e il nodo riscatto…

Quale futuro per Mauro Icardi?

Ha deciso di lasciare a sorpresa Milano lo scorso 2 settembre poco prima del gong relativo alla fine della sessione estiva di calciomercato. L’attaccante originario di Rosario, fuori da tempo dal progetto tecnico di Antonio Conte e dai piani dell’Inter, si è trasferito alla corte di Thomas Tuchel sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto da esercitare al termine della stagione, fissato a 70 milioni di euro. Con venti reti messe a segno in trentuno partite, l’avventura del classe 1993 in quel di Parigi era iniziata nel migliori dei modi. Rendimento che successivamente, nelle settimane prima dello stop definitivo al campionato, era certamente calato.

E adesso? Secondo quanto riportato da ‘L’Équipe’, il Paris Saint-Germain – accantonata la pista Lautaro Martinez, ritenuta troppo onerosa, con il giocatore che piace anche al Barcellona – potrebbe scegliere di puntare ancora una volta su Maurito. Tuttavia, il club francese non avrebbe intenzione di sborsare i 70 milioni di euro, cifra considerata elevata a seguito dell’emergenza Coronavirus. Ragion per cui, l’idea sarebbe quella di chiedere ai nerazzurri il rinnovo del prestito per un’altra stagione. Una soluzione che troverebbe il gradimento del calciatore.

Per quanto concerne il futuro di Lautaro Martinez, invece, in pole vi sarebbero proprio i blaugrana, pronti a versare nelle casse dell’Inter i 111 milioni di euro della clausola. Ma non solo; il Barcellona, infatti, potrebbe inserire nella trattativa un paio di contropartite. E in cima alla lista dei desideri della società meneghina vi sarebbero Vidal e Todibo.